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اختتام ملتقى تبوك الاول للتوحد

اختتام ملتقى تبوك الاول للتوحد
http://almnatiq.net/?p=798507
تبوك - فايز السميري:

اختتم ملتقى تبوك الأول للتوحد الذي نظمته جمعية تبوك للتوحد بمنطقة تبوك في فندق هوليدي ان والذي استمر لمدة يومين ١٢-١٣ نوفمبر ٢٠١٩ ، و نوقش في الملتقى عددا من المواضيع المتعلقة بصحة ذوي ظيف التوحد والقوى البشرية العاملة في هذا المجال ، حيث اقيمت ندوات و قدمت ستشارات لأسر ذوي طيف التوحد وتبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال سواء على المستوى المحلي او العالمي .
وتحدث الدكتور سالم الضاحي ، رئيس مجلس ادارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك ، وقال نحمد الله على نجاح هذا الملتقى الذي كان تعريفاً قوياً لجمعية تبوك للتوحد حيث تم فيه استعراض التجارب والخبرات سواء من المختصين او اسر ذوي طيف التوحد وقدمت فيه بعض التجارب مثل الاجهزة المتحركة التي تساعد اطفال التوحد ايضاً تم تكوين فريق عمل لإيصال خارطة الطريق التي خرجنا بها من هذا الملتقى الى المسؤولين واخذ موافقتهم .

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