أمانة تبوك تنفذ خطة طورائ لمعالجة تجمعات مياه الأمطار

المناطق- تبوك:

تواصل فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية أعمالها لمعالجة آثار مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة تبوك وطرقها من خلال خطة طوارئ خاصة تم فيها حصر مناطق تجمع المياه التي تسببت في إعاقة الحركة حيث وُجهت الفرق والمقاولون لمعالجة وحل تجمعات الأمطار بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة ووكيل الخدمات فيما يواصل مركز البلاغات بأمانة المنطقة استقباله بلاغات المواطنين والرفع بها للجهات ذات العلاقة في الأمانة والجهات المشاركة.