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أمين الشرقية يفتتح فعاليات “الدراجة من أجل صحتك ” بكورنيش الخبر الشمالي

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إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

المنطقة الشرقية
بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

منطقة تبوك

أمانة تبوك تنفذ خطة طورائ لمعالجة تجمعات مياه الأمطار

أمانة تبوك تنفذ خطة طورائ لمعالجة تجمعات مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=798508
المناطق- تبوك:

تواصل فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية أعمالها لمعالجة آثار مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة تبوك وطرقها من خلال خطة طوارئ خاصة تم فيها حصر مناطق تجمع المياه التي تسببت في إعاقة الحركة حيث وُجهت الفرق والمقاولون لمعالجة وحل تجمعات الأمطار بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة ووكيل الخدمات فيما يواصل مركز البلاغات بأمانة المنطقة استقباله بلاغات المواطنين والرفع بها للجهات ذات العلاقة في الأمانة والجهات المشاركة.

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