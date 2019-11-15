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المنطقة الشرقية
بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

منطقة تبوك

بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار
http://almnatiq.net/?p=798509
المناطق- تبوك :

تواصل الفرق الميدانية التابعة لبلدية تيماء أعمالها الميدانية المتزامنة مع هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة اليوم ضمن خطتها المعدة لمعالجة آثار هذه الأمطار وذلك من خلال فتح الطرق التي قد تكون تضررت نتيجة الأحجار أو تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية فواز العنزي أن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة باشرت بمتابعة المستجدات في هذا الشأن لاتخاذ اللازم حيال انقطاع الطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول.
وأكد أن البلدية عملت على الإعداد المسبق لخطة الطوارئ استعداداً لموسم الأمطار مضيفاً أن البلدية شكلت الفريق الميداني من 120 عاملاً و 24 معدات وعشرين مشرفين ميدانيين إضافة إلى استقبال البلاغات ومباشرتها من خلال الفريق المختص.

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