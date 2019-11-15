الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

المناطق - الجبيل الصناعية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441هـ وذلك لكل من كلية الجبيل الصناعية ، وكلية الجبيل الجامعية ، ومعهد الجبيل التقني اعتباراً من يوم الأحد 27 ربيع الأول لعام 1441هـ حتى يوم الجمعة 2 ربيع الآخر من هذا العام وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لقطاع الكليات والمعاهد والكليتين والمعهد.

وأوضحت الهيئة الملكية أن حملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية) عليهم التقدم لكلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني.

بينما حملة الشهادة الثانوية (علوم شرعية وعربية، علوم إدارية واجتماعية، علوم إنسانية، تحفيظ قرآن) عليهم التقدم لكلية الجبيل الجامعية (طالبات فقط) ومعهد الجبيل التقني فقط.

وحددت شروط القبول بالتالي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ، وأن يكون خريج عام 1435 / 1436هـ فما فوق، وحاصلا على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد ، وأن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام الدراسي عام 1435 / 1436هـ فما بعد، وأن يكون المتقدم لائق طبياً.