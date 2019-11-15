أمين الشرقية يفتتح فعاليات “الدراجة من أجل صحتك ” بكورنيش الخبر الشمالي

المناطق - فتحيه عبدالله

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م، فعاليات الممشى الصحي ” الدراجة من أجل صحتك”، بكورنيش الخبر الشمالي، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي ووكيل الأمين المساعد للبلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من منسوبي التجمع الصحي والأمانة، والذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، والذي ‪نفذته بلدية الخبر ومركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالأمانة بالتعاون مع التجمع الصحي.

وقام معاليه فور وصوله بقص الشريط إيذانا ببدء انطلاق الفعاليات وكذلك مشاهدة عرض الدراجات والكراسي المتحركة لذوي الإعاقة والتي انطلقت ضمن الفعاليات بعدها قام بالتجول على الأركان المشاركة في الفعاليات والاستماع لشرح موجز عن مشاركتهم، فيما اطلع على بعض الفعاليات المشاركة في الممشى واستمع إلى شرح من قبل المختصين في مجال الغذاء الصحي وأمراض السكري.

وشاهد معالي أمين الشرقية بصحبة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي في الشرقية بعض التمارين الصحية التي يمارسها الإنسان لتقيه من أمراض السكر، كما شاهد عرض حي قام به بعض المختصين بالتمارين الرياضية.

بعد ذلك قام معاليه بتكريم الرعاة والمشاركين في الفعالية تقديرًا لمشاركتهم الفعالة في هذه الفعالية الصحية.

وأكد المهندس فهد الجبير بأن مشاركة الأمانة في هذه الفعالية تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، كما تأتي بالتزامن مع يوم العالمي للسكري، كما أكد أيضا على أهمية التوعية بهذا المرض في المجتمع والتثقيف وطرق الوقاية وكيفية التعامل معه، مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية في المساهمة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً في تجنب أسباب الإصابة بالمرض لدى الكثيرين.

وقال معاليه أن الأمانة قامت بتهيئة الأماكن الخاصة بممارسة المشي والرياضة في الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزهات لممارسة الرياضة والوقاية من الأمراض بهدف العيش بطريقة صحية آمنة .

وشهدت الفعاليات أيضا مشاركة عدد من الجهات الخاصة، من خلال أركان تعريفية لمرض السكري والفحوصات التي ستتقدم الحضور، إضافة إلى تقديم عرض من قبل جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية حول التمارين الرياضية المهمة التي تساهم في الحد من هذا المرض وتساعد على بناء أجسام صحية، هذا بالإضافة إلى مشاركة حوالي 300 دراجة في هذه الفعاليات من كافة شرائح المجتمع، ومشاركة عدد من ذوي الإعاقة في هذا الممشى الصحي، ضمن الفعالية، بالإضافة الى أركان توعوية عن التغذية السليمة ومخاطر مسببات المرض، وقد شهدت الفعاليات حضور كبير من الزوار الذين حرصوا على المشاركة بالفعاليات وخاصة ركوب الدراجات والتمارين الصحية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول ورشة عمل نظمتها الأمانة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة، وذلك بمقر المركز الترفيهي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، و شملت محاضرة لرئيسة مركز السكر بمجمع الدمام الطبي الدكتورة ابتسام باعيسى استشارية السكري والغدد الصماء.

وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الوعي وغرس القيم والمفاهيم حول خطورة هذا المرض وخاصة الناشئة من المجتمع، وكذلك أهمية ممارسة رياضة الدراجات، والمشي، للوقاية من هذه الأمراض.

يذكر أن الفعاليات ستستمر حتى السبت القادم بكورنيش الخبر الشمالي وتنطلق بعدها لتشمل مدن الحاضرة وباقي المحافظات.