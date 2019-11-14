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أمين الشرقية يفتتح فعاليات “الدراجة من أجل صحتك ” بكورنيش الخبر الشمالي

أمين الشرقية يفتتح فعاليات “الدراجة من أجل صحتك ” بكورنيش الخبر الشمالي

المنطقة الشرقية
إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

منطقة الرياض
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

المنطقة الشرقية
بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

منطقة تبوك

إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .
http://almnatiq.net/?p=798512
السليل - فالح الدوسري

تمكن فريق طبي من مستشفى السليل العام بقيادة استشاري الجراحه العامه الدكتور صلاح زياده من انقاذحياة مريض باكستانى يبلغ من العمر ٢٦ عاما إثر إصابته بطعنه فى الصدر غير نافذه وطعنة أخرى فى البطن نافذه أدت لخروج بعض الأحشاء خارج البطن وكان المريض قد احضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى السليل العام فى حالة حرجه حيث كان يعاني انخفاض شديد في ضغط الدم وسرعه بضربات القلب وشحوب شديد بالوجه والشفتين وفى حالة فقدان جزئى بالوعى وانتفاخ بالبطن بسبب النزيف الداخلى الشديد ومن ثم تم إسعاف المريض سريعا بالمحاليل السريعه ونقل البلازما والدم والمغذيات اللازمه و تم إجراء الفحوصات اللازمه من أشعه على الصدر والتي أوضحت أن الصدر سليم من الداخل وتم عمل أشعه تليفزيونيه على البطن والتى أكدت وجود نزيف شديد بالبطن وتم إحالة المريض إلى غرفة العمليات سريعا بعد إنعاشه وإجراء عملية إستكشاف بالبطن وتبين وجود نزيف نشط وشديد بسبب إصابة الأوعيه الدمويه المغذيه للأمعاء الدقيقه حيث تم إيقافه سريعا وتبين أيضا وجود ثقوب بالأمعاء الدقيقه فى ستة أماكن مختلفه وأيضا ثقب بالقولون المستعرض وثقب بالغشاء البريتونى الخلفى وتم التعامل مع كل هذه الإصابات بواسطة الفريق الطبي المعالج بقسم الجراحه العامه والاقسام الاخرى بمستشفى السليل العام حتى تحسنت حاله المريض واستقرت بعد العمليه حتى تماثل للشفاء وهو بحاله جيده حاليا وتم تناوله السوائل ثم الأطعمه اللينه ثم الأطعمه العاديه من جهته قدم مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد عايض ال وديان شكره وتقديره للفريق الطبي المعالج لحالة المصاب الباكستاني مؤكدا حرص جميع العاملين بمستشفى السليل العام على تقديم افضل الخدمات الصحيه للمرضى والمراجعين حسب الامكانات المتاحه

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