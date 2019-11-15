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غزال بثلاثة قرون.. “واحد في المليون”

غزال بثلاثة قرون.. “واحد في المليون”
http://almnatiq.net/?p=798530
المناطق_وكالات

سمعنا عن وحيد وعن الحيوانات ذات القرنين، وهي الأكثر شيوعا في عالم الحيوان، لكن هل سمعتم عن ثلاثي القرون؟ لا شك أن الأمر غريب، لكنه صحيح

فعندما ألقى ستيفن ليندبرغ نظرة فاحصة على صورة الغزال التي التقطها بالقرب من منزله في ميشيغان في الولايات المتحدة، كان الأمر مفاجئا بالنسبة له

وكان ستيفن ليندبيرغ تعهد، منذ 5 سنوات، بتحميل صورة واحدة على الأقل يوميا على حسابه في فيسبوك، وهي ممارسة عادية أو طبيعية إلى حد كبير قام بها المشرع المتقاعد لولاية ميشيغان في كثير من الأحيان بينما كان ينزه كلبه بالقرب من منزله في ماركويت

وفي نهاية الأسبوع الماضي، التقط ليندبيرغ صورة غزال في منطقة قريبة من منزله، كما هي العادة، ويمكن القول إن هذا الأمر طبيعي في مثل هذه الظروف وفي هذا الوقت من العام، خصوصا وأنه يوجد 30 مليون غزال في أميركا الشمالية

ولكن بينما كان ليندبيرغ يقوم بتحميل الصورة، أدرك أن للغزال الذي التقط صورته ثلاثة قرون، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية

وأكد الطبيب البيطري ستيف إدواردز لصحيفة “ديترويت فري برس”، أن هذا الاكتشاف للغزال ذي القرون الثلاثة إنما هو “اكتشاف واحد في المليون”

وقال ليندبرغ، البالغ من العمر 75 عاما وهو صياد سابق، للصحيفة إنه توقف عن صيد الحيوانات وإطلاق النار عليها قبل 20 عاما عندما فقد الرغبة في القتل

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