محقق كاثوليكي في قضايا التستر على جرائم التحرش داخل الكنيسة متهم بالتحرش

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أفادت وسائل إعلام بأن أسقفا كاثوليكيا فوضه البابا فرنسيس بالتحقيق في كيفية تعامل الكنيسة مع اتهام بعض كهنتها في مدينة بوفالو الأمريكية بالتحرش، يواجه نفسه اتهامات بالتحرش بالأطفال

وحسب تقرير نشرته، اليوم الخميس، وكالة “أسويشتد برس”، أبلغ المحامي من بوسطن، ميتشل غارابيديان، الكنيسة رسميا الاثنين الماضي، بأنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد المحقق الكاثوليكي، الأسقف نيكولاس دي مارزيو، وذلك نيابة عن المواطن مارك ماتزيك (56 عاما) الذي ادعى أنه تعرض منتصف سبعينيات القرن الماضي (عندما كان قاصرا) لاعتداءات جنسية متكررة على يد دي مارزيو والقسيس الآخر الراحل، ألبرت مارك

وطالب المحامي الكنيسة الكاثوليكية بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار إلى موكله

وشدد غارابيديان، الذي اكتسب شهرة واسعة لدوره في حماية ضحايا التحرش من قبل ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، على أن الاتهامات الجديدة تنسف مصداقية التحقيق الذي فوض البابا فرنسيس قبل شهر دي مارزيو بإجرائه، بعد تعرض رئيس أسقفية بوفالو، الأسقف ريتشارد مالون، لموجة الانتقادات والاتهامات بالفشل في التجاوب مع الشكاوى المقدمة ضد الكهنة المتورطين في جرائم التحرش

من جانبه، نفى الأسقف دي مارزيو قطعيا الاتهامات الموجهة إليه، مبديا قناعته بأنه سيتمكن من تبرئة ساحته قريبا

وجاء ذلك ضمن سلسلة الفضائح التي هزت الكنيسة الكاثوليكية خلال العقود الماضية، على خلفية الكشف عن تعرض مئات الأطفال لجرائم التحرش على أيدي كهنة