طبيبة وممرضة تنقذان بالصدفة 3 شباب بعد انقلاب سيارتهم.. والأخيرة تروي لحظات وفاة الرابع !

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أنقذت طبيبة وممرضة سعوديتان، حياة 3 شباب سعوديين تعرضوا لحادثة مرورية أمس الخميس.

وحسب “عكاظ” انقلب سيارة يستقلها 4 شباب سعوديين على طريق الخفجي – الدمام «أبو حدرية» ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين .

وقالت الممرضة، أنها كانت ذاهبة من الدمام إلى عملها بمستشفى الخفجي رفقة زميلتها الطبيبة (تخصص عام) التي كانت تقود سيارتها، لتصادفا حادثة مرورية لـ4 شباب.

وأضافت: كانت إصابة أحدهم شديدة، وحاولتا إنعاشه لكنه فارق الحياة، وواصلتا إسعاف الـ3 الآخرين حتى وصول فرقة من الهلال الأحمر نقلتهم إلى المستشفى.