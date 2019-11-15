«سفاري الرياض» يمنحها قطعة من أدغال أفريقيا

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على مساحة تتجاوز 100 ألف كيلومتر يكسو معظمها العشب الأخضر غربي العاصمة السعودية الرياض، ووسط أجواء غائمة يتخللها تساقط رذاذ المطر، يستمتع المئات من زوار سفاري الرياض بمشاهدة أكثر من 80 فصيلة، لـ800 نوع من الحيوانات الأندر والأغلى حول العالم

وخلال عشرة أيام فقط منذ افتتاحه، توافد أكثر من 18 ألف زائر إلى سفاري الرياض بمنتجع نوفا الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وتتيح الرحلة للزائر تجربة خوض رحلة خاصة إلى عالم الحيوانات الحقيقي مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية في تجربة فريدة من نوعها

«الشرق الأوسط» زارت منتجع نوفا ومنطقة السفاري الواقعة على مساحة أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع أول من أمس، حيث تفتح أبواب السفاري من الحادية عشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وأسعار التذاكر تتراوح ما بين 50 و150 ريالاً، فيما دخول الأطفال أقل من سنتين مجاناً

الرحلة إلى منتجع «نوفا» من وسط الرياض تستغرق نحو ساعة بالسيارة، وهناك مواقف مخصصة للزوار وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتم توزيع خرائط لمنطقة السفاري على بوابة الدخول وهناك مرشدون في الأرجاء لتقديم المساعدة في أي وقت

من أندر وأغلى الحيوانات الموجودة في منطقة السفاري النمر الذهبي الذي ولد الجيل الأول منه عام 1983. إلى جانب الفيل الآسيوي الذي يستطيع أن يميز نفسه أمام المرآة، بالإضافة إلى النمر الأبيض، والمها العربية، والأسود الأفريقية

– رحلة سفاري

تستغرق رحلة السفاري نحو 40 دقيقة عبر سيارات صممت خصيصاً وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية، مثل فرس النهر القزم والزرافة والمها العربي والفيل الآسيوي، والأسد الأبيض وغيرها، ويوجد في كل سيارة مرشد يشرح للزوار أنواع الحيوانات ومكان ولادتها ومراحل نموها

– المتنزه العام

زوار المنتجع على موعد مع مسرح مفتوح يقدم ثلاثة عروض مختلفة سيرك الحيوانات، عرض الفرقة الأفريقية الراقصة، والعرض البهلواني. وتتميز منطقة المتنزه بمساحاتها الخضراء الواسعة التي تتيح للعائلات الجلوس في أجواء خاصة مفعمة بالإثارة

– الحديقة المغلقة

الحديقة المغلقة تجربة خاصة لزائر منطقة السفاري حيث تحوي القبة الزجاجية أكثر من 250 نوعا من أنواع الطيور المتنوعة والنادرة تحت سقف واحد بالإضافة لبحيرة التماسيح والسلاحف العملاقة والحمار الوحشي والزرافة والقرود الأفريقية

– منطقة المغامرات

لعشاق المغامرات والإثارة هناك منطقة مغامرات للكبار والصغار فيها أكثر من 25 لعبة تحدٍ وبأسعار رمزية، إلى جانب الألعاب المائية الفردية والجماعية في منطقة البحيرة. وهناك منطقة مخصصة للأطفال بأنشطة متنوعة وورش عمل تعليمية بالإضافة لرسومات الوجه والفنون والحرف اليدوية

بعد رحلة السفاري والتجول في المتنزه العام وخوض المغامرات الحماسية والألعاب المائية، يوفر المنتجع منطقة مطاعم تقدم أطباقا شهية واختيارات عديدة من المأكولات والمشروبات في جلسة تأخذك إلى أدغال أفريقيا، كما توجد مناطق مخصصة للفود تركس

المسيرة الختامية

تقوم الفرقة الأفريقية الراقصة بمسيرة استعراضية كل ساعتين تدور كامل منطقة المتنزه العام لتعيش الأجواء الأفريقية الحماسية وكأنك تعيش في البيئة الطبيعية والحقيقية لعشاق المغامرات