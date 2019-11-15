إدانة مسؤول في إحدى بلديات جازان بتقاضي رشوة 500 ريال!

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بدأت إحدى بلديات منطقة جازان ، إجراءاتها في طي قيد موظف مدني نتيجة تورطه في رشوة قدرها 500 ريال.

وحسب “سبق” قال مصدر أن الموظف ضبط بعد توثيقه مباشرة من قبل الجهات الأمنية قبل مدة، وأحيل للنيابة، ومن ثم للمحكمة، والتي حكمت عليه بالسجن لمدة عام وغرامة مالية.

وأضاف المصدر أن وقائع الجريمة بدأت عندما أبلغ مواطن صاحب معاملة الجهات الأمنية بأن الموظف يماطل في إنجاز معاملته بالبلدية، وعندما واجهه طلب منه مبلغاً مالياً قدره ٥٠٠ ريال، فتم توثيق الوقائع والقبض على الموظف في نفس الوقت.