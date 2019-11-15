عمره 9 سنوات وسيتخرج كمهندس كهرباء بديسمبر.. تعرفوا على لوران

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الطفل لوران سيمونز، بصدد التخرج من جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حاملا شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

لوران من بلجيكا ويبلغ من العمر 9 سنوات ويصفه اساتذته والعاملون في الجامعة بأنه وببساطة “غير طبيعي”، أعطي امتحانا بعد امتحان في محاولة لمعرفة إلى أي مدى تصل موهبته إلا أنه وصف بـ”الاسفنج” تعبيرا عن قدرته الهائلة على امتصاص المعلومات، دون الحصول على أي تفسير حول سبب قدرة هذا الطفل على التعلم بهذه السرعة.

والد لوران، قال في تصريح لـCNN إن نجله يخطط للانخراط والحصول على شهادة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية بالإضافة إلى التقدم إلى شهادة في الطب.

والدته ليديها كان لديها نظرية أخرى، حيث قالت مازحة: “كنت آكل الكثير من السمك خلال فترة حملي بلوران”.

والداه، ألكساندر وليديا وكلاهما طبيبان، قالا إنهما اعتقدا أن جد وجدة لوران كانا يبالغان عندما قالا لهما أن لوران موهوب ولكن اساتذته سرعان ما وافقوا وأكدوا على ذلك،