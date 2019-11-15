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ترامب يطالب الديمقراطيين بالاعتذار لأمريكا بعد تصريح أوكراني!

ترامب يطالب الديمقراطيين بالاعتذار لأمريكا بعد تصريح أوكراني!
http://almnatiq.net/?p=798582
المناطق_الرياض

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بالاعتذار بعد نفي وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو ربط المساعدات الأمريكية لبلاده بتحقيق يطال النائب السابق للرئيس جون بايدن.

أعتذر الديمقراطيين للولايات المتحدة
وقال ترامب اليوم الجمعة في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “يجب أن يعتذر الديمقراطيون للولايات المتحدة الأمريكية، فقد قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن سفير الولايات المتحدة جوردون سوندلاند (في أوكرانيا) لم يربط المساعدات العسكرية المالية بطلب من أوكرانيا لفتح تحقيق في قضية جو بايدن وابنه هانتر”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني إن “السفير سوندلاند لم يتحدث إلينا، وبالتأكيد ليس معي، عن وجود صلة بين المساعدة والتحقيق”، مضيفا: “لم أشاهد مطلقا أي صلة مباشرة بين التحقيق والمساعدة العسكرية”.

اتهام الديمقراطيين لترامب
ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بأنه طلب خلال محادثة هاتفية في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني زيلينسكي أن “ينظر” في موضوع منافسه، أحد المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون بايدن وابنه هانتر.

ويشتبهون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا وزيارة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض ببدء تحقيق حول النشاطات المالية لجو بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.

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