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جمعية صعوبات التعلم ومهارات إدارة الأسرة

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جمعية صعوبات التعلم ومهارات إدارة الأسرة

جمعية صعوبات التعلم ومهارات إدارة الأسرة
http://almnatiq.net/?p=798583
المناطق_فلاج الشعيفاني 
أقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض حلقة نقاش عن مهارات إدارة الأسرة، أدارها كل من : الأستاذ حسن أحمد سويد، والأستاذة عزة بنت محمد الحويطي، وبحضور  عدد من أولياء الأمور؛ لمناقشة أمور تتعلق بحياة الطلاب والطالبات من ذوي صعوبات التعلم، وكيفية التعامل معهم؛ ليكونوا عناصر فعالة في خدمة مجتمعهم الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة
وتحدثت الأستاذة فردوس أبو القاسم – المدير التنفيذي للجمعية- عن أهمية حضور هذه الدورات حتى تعمَّ الفائدة، ونشر ثقافة العمل الخيري والإنسان، وبذل كافة الجهود المضيئة في تطوير المسيرة التعليمية والعلمية لدى طلاب وطالبات ذوي صعوبات التعلم، و بتعاون ودعم أفراد المجتمع
وأشاد الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات الخيرية وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.
مقدماً شكره لكل من حضر وساهم في نجاح حلقة النقاش عن مهارات إدارة الأسرة.
مؤكداً استمرار الجمعية في توفير كافة البرامج والأنشطة التي تلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة – رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس  الفخري للجمعية أخيراً أجزي خالص الشكر والعرفان لكل من يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائماً سبَّاقةً لكل ما فيه رقي وازدهار في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي.

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