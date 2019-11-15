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1.7 تريليون دولار قيمة سوق الدعاية والإعلان عالميا

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المناطق - الرياض

أوضح مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لـS4Capital، أن خمس شركات (جوجل وفيسبوك وأمازون وعلي بابا وتنسنت)، تسيطر على قطاع الدعاية والإعلان في العالم، الذي يقدر حجمه بنحو 1.7 تريليون دولار.
وأشار سوريل إلى أن “تيك توك” تنمو بقوة، لكن الطريق أمامها طويل لمنافسة هذه الشركات الخمس، داعيا الشباب إلى تعلم اللغة الصينية، كونها تحتل مركزا عالميا إضافة إلى تعلم “الترميز”.
وقال خلال حديثه في منتدى مسك العالمي في جلسة “مستقبل الدعاية والإعلان لا يزال في مأمن”، التي أدارها غيوم بينيش، الرئيس التنفيذي لـ Odace Media، إن 500 مليار دولار من سوق الدعاية والإعلان في الإعلام التقليدي، و500 مليار في خدمات التسويق و700 مليار في ميزانيات التجارة.
وأوضح مارتن أن معدلات نمو قطاع الدعاية والإعلان في الولايات المتحدة في منتصف هذا العام بلغت 6 في المائة، فيما انخفض الإعلان التقليدي 3 في المائة، في حين نما الإعلان الرقمي بنسبة 20 في المائة.
إلى ذلك دعا ديريك جنكينز نائب رئيس قسم التصميم في شركة lucid motors الأمريكية خلال جلسة حوارية بعنوان “مستقبل التنقل: ما لا يمكن توقعه “، إلى الاستعداد لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، الذي سيأتي بحسب قوله خلال 15 عاما.
وأوضح أن نموذج الأعمال التجارية يتغير، ففي الهند على سبيل المثال انخفضت نسبة ملكية السيارات إلى 50 في المائة، وفي الولايات المتحدة الكثير أصبح يتنقل عبر النقل العام.
وأكد ضرورة أن يعيش الشباب المستقبل القريب والبعيد في عقولهم وأذهانهم، وأن يتنبهوا لما سيحدث، وتوقع الخدمات التي ستقدمها السيارات ذاتية القيادة، وأشكالها التي ستتغير سواء من الداخل أو الخارج، واستخداماتها.

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