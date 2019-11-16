احدث الأخبار

من هو محمد الصفدي.. المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية؟
أبرز المواد
 قائد ليفربول كان “مستعدا لقتل” زميله في الفريق
أبرز المواد
 صحيفة تكشف كواليس “اللحظات الحرجة” لأردوغان بالبيت الأبيض
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية يوافق على تأسيس جمعية التسويق الرياضي
أبرز المواد
 وزير التعليم يبحث مع مديرة المعهد الدولي للتخطيط آفاق التعاون المشترك
أبرز المواد
 أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن
منطقة الباحة
 بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً
أبرز المواد
 ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أهمية تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات
منطقة الباحة
 أمطار غزيرة تشهدها محافظة خليص منذُ يوم الأربعاء
منطقة مكة المكرمة
من هو محمد الصفدي.. المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

من هو محمد الصفدي.. المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

أبرز المواد
قائد ليفربول كان “مستعدا لقتل” زميله في الفريق

قائد ليفربول كان “مستعدا لقتل” زميله في الفريق

أبرز المواد
صحيفة تكشف كواليس “اللحظات الحرجة” لأردوغان بالبيت الأبيض

صحيفة تكشف كواليس “اللحظات الحرجة” لأردوغان بالبيت الأبيض

أبرز المواد
وزير العمل والتنمية يوافق على تأسيس جمعية التسويق الرياضي

وزير العمل والتنمية يوافق على تأسيس جمعية التسويق الرياضي

أبرز المواد

من هو محمد الصفدي.. المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

من هو محمد الصفدي.. المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية؟
http://almnatiq.net/?p=798608
المناطق -وكالات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء.

وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد، الخميس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحليفتها حركة أمل.

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية في 29 أكتوبر أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة.

ويبلغ الصفدي من العمر 75 عاما، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس وعضو سابق في البرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وستواجه الحكومة المقبلة تحديات جسيمة. إذ يتحتم عليها الحصول على دعم مالي دولي ينظر إليه على أنه ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية والتعامل مع التحدي الذي تمثله حركة احتجاجية واسعة النطاق.

وشغل محمد الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

وفي عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة، الذي كان مدعوما من الغرب. وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.

وكان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005.

وتم اختيار الصفدي عضوا في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.

وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تتصاعد منذ فترة في لبنان منذ بدء الاحتجاجات. وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وعلى سحب الأموال بالدولار الأميركي.

روابط ذات صلة

قائد ليفربول كان “مستعدا لقتل” زميله في الفريق

قائد ليفربول كان “مستعدا لقتل” زميله في الفريق
صحيفة تكشف كواليس “اللحظات الحرجة” لأردوغان بالبيت الأبيض

صحيفة تكشف كواليس “اللحظات الحرجة” لأردوغان بالبيت الأبيض
وزير العمل والتنمية يوافق على تأسيس جمعية التسويق الرياضي

وزير العمل والتنمية يوافق على تأسيس جمعية التسويق الرياضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*