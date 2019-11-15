مسؤول يمني يدعو إلى حشد الموارد لدعم المسائل السكانية والتنموية

المناطق - الرياض

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، أن بلاده تمر حالياً بفترة حرجة نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وهو ما أدى إلى التغير في سلم الأولويات من التنمية إلى توفير الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان من الغذاء والدواء والعمل على استقرار تقديم الخدمات بالحد الأدنى.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها باعوم في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي, وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا إلى تكثيف الجهود والعمل على حشد الموارد لدعم المسائل السكانية والتنموية في اليمن.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون الحوثيون تسببت في إحداث نتائج سلبية على تحقيق التنمية المستدامة وأدت إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة مخرجات التعليم، فضلا عن القصور في التركيز على الحقوق الإنجابية وضعف تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً ، ونقص البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة لكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.

ودعت الحكومة اليمنية مؤتمر نيروبي الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة والحكومة الكينية والدنمارك بمشاركة وفود من 100 دولة، إلى حشد الدعم الضروري السياسي والمالي لتنفيذ أهداف برنامج عمل المؤتمر التي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 خاصة فيما يتعلق منها بتحقيق العائد الديموغرافي وتقليل وفيات الأمهات والاطفال التي يمكن الوقاية منها.

وأوضح وزير الصحة اليمني، أن بلاده كانت قبل انقلاب ميليشيا الحوثي قد وضعت قدمها على الطريق الصحيح بخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث حققت الكثير من الانجازات في مجال العمل السكاني مما انعكس ايجابياً على تحسن المؤشرات الصحية.