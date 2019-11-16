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الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود
http://almnatiq.net/?p=798636
المناطق - الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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