احدث الأخبار

المملكة تنجح مع أكثر من 50 دولة في تبنى قرار حالة حقوق الإنسان بسوريا
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة
أبرز المواد
 الشريم في خطبة الجمعة: فلنعلم أنه لم يأت التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة : الغيبة تورد المهالك وقد توعد صاحبها بالعقاب العظيم والجزاء الأليم
أبرز المواد
 ستاندرد آند بورز: طرح أرامكو يدعم الاقتصاد السعودي
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 شرطة منطقة القصيم تضبط متهمين بالسرقة
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق الرعدية في باكستان إلى 23 قتيلا
أبرز المواد
 البندقية “تغرق”.. وإعلان حالة الطوارئ
أبرز المواد
 مسؤول يمني يدعو إلى حشد الموارد لدعم المسائل السكانية والتنموية
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لناشطين في غزة
أبرز المواد
 اجتماع خليجي رفيع المستوى مع أمريكا والأردن بشأن تحالف الشرق الأوسط
أبرز المواد
المملكة تنجح مع أكثر من 50 دولة في تبنى قرار حالة حقوق الإنسان بسوريا

المملكة تنجح مع أكثر من 50 دولة في تبنى قرار حالة حقوق الإنسان بسوريا

أبرز المواد
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

أبرز المواد
الشريم في خطبة الجمعة: فلنعلم أنه لم يأت التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم

الشريم في خطبة الجمعة: فلنعلم أنه لم يأت التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم

أبرز المواد
آل الشيخ في خطبة الجمعة : الغيبة تورد المهالك وقد توعد صاحبها بالعقاب العظيم والجزاء الأليم

آل الشيخ في خطبة الجمعة : الغيبة تورد المهالك وقد توعد صاحبها بالعقاب العظيم والجزاء الأليم

أبرز المواد

شرطة منطقة القصيم تضبط متهمين بالسرقة

شرطة منطقة القصيم تضبط متهمين بالسرقة
http://almnatiq.net/?p=798639
المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهمين – سعوديي الجنسية – في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة منازلٍ بمدينة بريدة ، والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهراتٍ وأسلحةٍ شخصية وأجهزة هاتفٍ جوال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

المملكة تنجح مع أكثر من 50 دولة في تبنى قرار حالة حقوق الإنسان بسوريا

المملكة تنجح مع أكثر من 50 دولة في تبنى قرار حالة حقوق الإنسان بسوريا
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة
الشريم في خطبة الجمعة: فلنعلم أنه لم يأت التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم

الشريم في خطبة الجمعة: فلنعلم أنه لم يأت التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*