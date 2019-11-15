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“الأرصاد”: تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد”: تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=798642
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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