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آل الشيخ في خطبة الجمعة : الغيبة تورد المهالك وقد توعد صاحبها بالعقاب العظيم والجزاء الأليم

آل الشيخ في خطبة الجمعة : الغيبة تورد المهالك وقد توعد صاحبها بالعقاب العظيم والجزاء الأليم
http://almnatiq.net/?p=798648
المناطق - المدينة المنورة

أكد فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبويفي خطبة الجمعة اليوم أن من أصول السلامة وقواعد النجاة حفظ اللسان عن الشرور والآثام والزور والكذب والبهتان , قال تعالى (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) , وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ) .

وأوضح فضيلته أن من أعظم الموبقات وأقبح الجرائم الغيبة وهي أن يذكر المسلم أخاه في غيبته بما فيه مما يكره , وسواًء كان ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده , ويستوي في التحريم الغيبة باللفظ أو الكتابة أو الرمز أو الإشارة , قال تعالى (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ) .

وأضاف فضيلته إن الغيبة تورد المهالك وقد توعد صاحبها بالعقاب العظيم والجزاء الأليم , قال تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) .

وبينّ فضيلته أن الغيبة تباح بغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها لمن يتظلم لإنصافه ممن ظلمه وكما في إسداء النصيحة عند المشورة في مشاركة أحد ومعاملته أو تزويجه .

وفي الخطبة الثانية اختتم فضيلته بالإشارة إلى أنه يجب على المسلم التوبة إلى الله من كل ذنب وخطيئة وأعلم أن التوبة من الغيبة تستلزم أن تتحلل ممن اغتبته إذا كان يعلم فإن كان لا يعلم بالغيبة أو يترتب على استحلاله من صاحب الحق مفسدة وفتنة فتستغفر له وتدعو له وتذكره بخير ومحاسن ما تعلم عنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها وهذا قول أكثر أهل العلم . 

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