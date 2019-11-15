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رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة

رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة

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رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة

رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة
http://almnatiq.net/?p=798679
جازان - فضة عطيف

أستقبل رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان الأستاذ.علي بن موسى زعلة مساء أمس بحضور رئيسة القسم النسائي الأستاذة. عائشة بنت شاكر الزكري عدد من الشخصيات الإجتماعية النسائية والأكاديميات وسيدات الأعمال والإعلاميات في مدينة الرياض الداعمات لأنشطة وبرامج وفعاليات اللجنة على مدى السنوات الماضية.

وقام رئيس اللجنة خلال اللقاء بتكريم الجميع بشهادات شكر ودروع تذكارية تقديرا لتعاونهن مع اللجنة وتفاعلهن مع أوضاع النزلاء والنزيلات وأسرهم بمنطقة جازان.
مثمنا مبادرتهن بالمساهمة في حملة
” تفريج كربة ” لتسديد ديون الغارمين والغارمات.

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