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على مستوى المملكة .. ‬ “ذهبيتين” و”فضية” لطلاب جدة في “الروبوت” و “الكشافة” و “القوى”

على مستوى المملكة .. ‬ “ذهبيتين” و”فضية” لطلاب جدة في “الروبوت” و “الكشافة” و “القوى”

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على مستوى المملكة .. ‬ “ذهبيتين” و”فضية” لطلاب جدة في “الروبوت” و “الكشافة” و “القوى”

على مستوى المملكة .. ‬ “ذهبيتين” و”فضية” لطلاب جدة في “الروبوت” و “الكشافة” و “القوى”
http://almnatiq.net/?p=798682
المناطق - جدة
حقق طلاب تعليم جدة ذهبيتي المركز الأول في منافستين على مستوى المملكة حيث أحرزوا المركز الأول والمستوى الذهبي في مسابقة الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت الذي استضافه تعليم وادي الدواسر، والمركز الأول في منافسات التميز الكشفي “التطبيقات الكشفية” مرحلة الفتيان التي استضافها تعليم منطقة عسير، إلى جانب إحرازهم فضية المركز الثاني في منافسات بطولة ألعاب القوى المركزية للمرحلة الثانوية.
المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي هنأ الطلاب ومدراسهم وتعليم جدة بشكل عام بتحقيق هذه الإنجازات، مقدما الشكر لكل أسرة في جدة أولت اهتمامها بمواهب أبنائها ومدت جسور التعاون والتكامل مع المدارس لتحقيق مثل هذه الإنجازات في مختلف المجالات، مقدمًا الشكر لإدارة النشاط الطلابي، راجيًا للجميع دوام التوفيق والتميز.

مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي أوضح أن احراز المركز الأول والمستوى الذهبي أتى في الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت الذي استضافه تعليم وادي الدواسر واختتمت منافساته مؤخراً في مجال “مشاريع الروبوت الإبداعية” عن مشروع الطالب علوي الحبشي من مدرسة الفيصلية للموهوبين “قفازات ذوي الإعاقة”، وفي الإنجاز الآخر حقق النادي الكشفي لمتوسطة الفاروق الرائدة المركز الأول في التطبيقات الكشفية والثالث في منافسات فرسان التميز الكشفي لمرحلة الفتيان التي استضافها تعليم منطقة عسير  بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من 30 إدارة تعليمية، فيما أتى تحقيق فريق ألعاب القوى للمركز الثاني والميداليات الفضية لطلاب المرحلة الثانوية في البطولة المركزية لألعاب القوى التي استضافها تعليم محافظة الزلفي بمشاركة 16 إدارة تعليمية.

وأضاف العتيبي أن منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت في نسختها الحادية عشرة، كانت عبارة عن مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت وتوظيفه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم العلمية في حل المشكلات باستخدام اجهزة روبوت متنوعة، في مجالات العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم الاقتصاد والفنون والرياضة وكذلك التقنية والأمن والسلامة، مضيفا أن فريق تعليم جدة المشارك شمل كل من الطلاب علوي الحبشي من مدرسة الفيصلية للموهوبين وأحرز المركز الأول في مجال “مشاريع الروبوت الإبداعية” عن مشروعه “قفازات ذوي الإعاقة”، والطالب يزيد القرني من مدرسة فرسان المعرفة والطالب عبدالمجيد الزهراني من مدارس الفال.

مثمنًا جهود مشرفي النشاط الطلابي ومعلمي الطلاب ومدارسهم على دعمهم ومتابعتهم للمواهب الطلابية في مجال الانشطة والمجالات الأخرى.

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