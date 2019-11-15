بدء ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص

الرياض - مبارك الدوسري

بدأت في الرياض اليوم الورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ، والتي تعقدها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي ، ومؤسسة الوليد للإنسانية ، وجمعية الكشافة العربية السعودية.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الورشة التي تستمر حتى يوم الأحد القادم بمشاركة 30 شخصاً من 14 دولة تتضمن مناقشة العديد من المحاور ومن ابرزها في اليوم الأول ، أولوية الاندماج وتمكين الإناث ، والكشافة وأهداف التنمية المستدامة ، وتمكين الفتية والفتيات والربط بين أهداف التنمية المستدامة ، والتعرف على الشراكة مع المنظمة الكشفية العالمية والحقيبة التدريبية لأجلها ، وجيل المساواة ومنهاج عمل بكين ، وعرض لأفضل الاستراتيجيات والمشاريع والتجارب المحلية المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة ، ووضع خطط العمل المستقبلية .

كما يتضمن برنامج اليوم الثاني والثالث المرأة والفتيات في الكشفية ( التربية المشتركة ، المزايا ، الآثار) وبناء الاستراتيجية وانشاء خطة العمل ، وتقييم الورشة .

وكانت الورشة قد افتتحت بحضور عضو اللجنة الكشفية العالمية بيتر بليسش ، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ونائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد .

وتضمن برنامج الافتتاح الترحيب بالمشاركين ، وتوزيع المجموعات ، وعرض لقواعد الورشة ، ومعرفة التوقعات منها .