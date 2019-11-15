6 آلاف زائر في اليوم الأول لمهرجان الزهور بالقطيف

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شهد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف خلال اليوم الأول من الافتتاح حضور تجاوز 6000 زائر وزائرة استمتعوا خلاله بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات وتطلعات زوار المهرجان المتناسبة مع جميع شرائح المجتمع.

وساهم تميز الفعاليات والأركان المشاركة بتفاعل زوار المهرجان، في حين شهد مسرح الطفل والأسرة إقبالاً من الزوار، حيث حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان إلى تقديم العديد من البرامج والمسابقات بشكل يومي بهدف ترفيه الأسرة والطفل ومواءمتها للفئات العمرية المختلفة، وتحول المهرجان إلى كرنفال ترفيهي وتوعوي يقصده العديد من المواطنين والمقيمين.

ويهدف المهرجان الذي يقام في مشروع وسط العوامية إلى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيا من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، إضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، فيما يحتوي على العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق والزهور، إضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والترفيهية الخاصة بالشباب وأركان مخصصة للأسر المنتجة، والتعريف باستخدام أنظمة الري الحديثة التي تساعد في توفير استهلاك المياه، ووفرت البلدية أماكن لهم لعرض منتجات الأسر وحرفهم المنتجة اليدوية، إضافة إلى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة.

وتستمر فعاليات المهرجان خمسة أيام من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً.