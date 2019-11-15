احدث الأخبار

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
أبرز المواد
 وزير التجارة ورئيس مبادرات مسك يتوجان أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال
أبرز المواد
 6 آلاف زائر في اليوم الأول لمهرجان الزهور بالقطيف
المنطقة الشرقية
 وزير الثقافة في مؤتمر اليونسكو: رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030
أبرز المواد
 “سكني” يسجّل رقماً قياسياً بخدمة 208 آلاف أسرة خلال 10 أشهر .. منها 42 ألف خلال اكتوبر فقط
أبرز المواد
 بدء ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص
منطقة الرياض
 على مستوى المملكة .. ‬ “ذهبيتين” و”فضية” لطلاب جدة في “الروبوت” و “الكشافة” و “القوى”
منطقة مكة المكرمة
 رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة
منطقة جازان
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ نادي الوحدة بالتأهل إلى نهائي آسيوية اليد ويكافئ كل لاعب بمبلغ 100 ألف ريال
أبرز المواد
 النيابة العامة تدين خمسة متهمين بعدة قضايا فساد مالي واداري
أبرز المواد
 وزير خارجية لبنان: الصفدي وافق على ترؤس الحكومة
أبرز المواد
 الرئيس الإيراني ردا على الاحتجاجات : رفع سعر البنزين لمصلحة الشعب
أبرز المواد
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

أبرز المواد
وزير التجارة ورئيس مبادرات مسك يتوجان أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال

وزير التجارة ورئيس مبادرات مسك يتوجان أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال

أبرز المواد
6 آلاف زائر في اليوم الأول لمهرجان الزهور بالقطيف

6 آلاف زائر في اليوم الأول لمهرجان الزهور بالقطيف

المنطقة الشرقية
وزير الثقافة في مؤتمر اليونسكو: رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030

وزير الثقافة في مؤتمر اليونسكو: رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030

أبرز المواد

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
http://almnatiq.net/?p=798714
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.
وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.
حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

 

روابط ذات صلة

وزير التجارة ورئيس مبادرات مسك يتوجان أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال

وزير التجارة ورئيس مبادرات مسك يتوجان أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال
وزير الثقافة في مؤتمر اليونسكو: رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030

وزير الثقافة في مؤتمر اليونسكو: رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030
“سكني” يسجّل رقماً قياسياً بخدمة 208 آلاف أسرة خلال 10 أشهر .. منها 42 ألف خلال اكتوبر فقط

“سكني” يسجّل رقماً قياسياً بخدمة 208 آلاف أسرة خلال 10 أشهر .. منها 42 ألف خلال اكتوبر فقط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*