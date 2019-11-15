اختتام مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19)

المناطق - واس

اختتمت أمس, مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) الذي استمر لعدة أسابيع بقيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي والذي يُعتبر من أكبر التمارين والمناورات البحرية في العالم من حيث عدد الدول المشاركة بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية حيث نفذت عملياتها وتدريباتها في كلاً من الخليج العربي والمياه المقابلة لسواحل جمهورية جيبوتي.

‎هذا وقد شمل التمرين فرضيات تأمين وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تُعيق حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية وعمليات الامن والحظر البحري وكذلك التعاون وتبادل الخبرات البحرية المشتركة مع الدول المشاركة.

‎من جهته أكد مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد البحري الركن عبدالله بن فهيد الشمري نجاح التمرين وتحقيقه للأهداف المطلوبة وتطلعات قيادة القوات البحرية الملكية السعودية وذلك من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات وادامة العمل البحري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة حيث تسعى القيادة الرشيدة دائما للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.

وأشاد العميد الشمري بما أظهره المشاركين في التمرين من جاهزية وإتقان وانسجام أثناء تنفيذ التمرين , مؤكداً أن ذلك بفضل من الله أولا ثم بفضل ما تلقاه قواتنا المسلحة كافة والقوات البحرية بشكل خاص‎ من رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيه ودعم سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يحرصان دائماً على استمرار تدريب وتطوير وتسليح وتأهيل القوات المسلحة السعودية بجميع أفرعها.