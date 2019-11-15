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الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور غدٍ مقر الكشافة السعودية

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الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور غدٍ مقر الكشافة السعودية

الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور غدٍ مقر الكشافة السعودية
http://almnatiq.net/?p=798724
الرياض - مبارك الدوسري

يزور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ، مدير الإقليم الكشفي العربي السيد عمرو حمدي ، يوم غدٍ السبت جمعية الكشافة العربية السعودية بمقرها الرئيس في الرياض .

وسيطلع الأمين العام للمنظمة خلال الزيارة على تجربة الكشافة السعودية في الحصول على شهادة  التقييم العالمية جيسات GSAT التي مُنحت إياها لإلتزامها بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية ، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات ، وتسلمت الشهادة خلال شهر فبراير الماضي من الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي ، كما تتضمن الزيارة إطلاعه على جهود الجمعية في خدمة الحجاج والمعتمرين وخدمة وتنمية المجتمع وتنمية العضوية ، وعقد الشراكات ، وزيارة للمخيم الخاص بنادي الجمعية .

من جهته عبر الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عن اعتزازه بتلك الزيارة للكشافة السعودية والتي تأتي في مقدمة الجمعيات الرائدة والمتميزة في تنمية العضوية ، وفي الانفتاح على الآخر مع التمسك بالهوية ، وفي الحضور القوي والمؤثر في مختلف المناسبات الكشفية العالمية والأقليمية ، كما أشاد باستضافة الجمعية حالياً للورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ، والتي تعقدها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي ، ومؤسسة الوليد للإنسانية، بمشاركة 30  شخصاً من 14 جمعية كشفية حول العالم .

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