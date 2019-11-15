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قسم الجودة في مستشفى الدلم ينظم ركن لتحسين جودة العمل في الأقسام الفنية

قسم الجودة في مستشفى الدلم ينظم ركن لتحسين جودة العمل في الأقسام الفنية

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قسم الجودة في مستشفى الدلم ينظم ركن لتحسين جودة العمل في الأقسام الفنية

قسم الجودة في مستشفى الدلم ينظم ركن لتحسين جودة العمل في الأقسام الفنية
http://almnatiq.net/?p=798728
الدلم - فلاج الشعيفاني
سعياً لتحسين جودة الأداء و تطبيق المعايير المعتمدة، قام قسم الجودة في مستشفى الأمير سلمان بن محمد  آل سعود بمحافظة الدلم بتنظيم ركن خصصه للاطلاع على أهم مؤشرات الجودة و سبل تعزيز الجانب العملي في الأقسام الفنية.
القائمة على الركن و عضو قسم الجودة الأستاذة فاطمة السميح أكدت أن رضى المستفيد من الخدمة الصحية مرتبط بجودة الخدمات الصحية ومدى موافقة السياسات المعتمدة و المبادئ المهنية. و قالت نهدف في هذه الفعالية إلى توفير المعايير و ربطها بالأداء الصحيح بطريقه آمنة و مقبولة و الحد من تكرار الأخطاء.
و كان سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مدير المستشفى، زار الركن و أوضح أن مفهوم الجودة حاضر في كل تعاليم القران و السنة النبوية و يمثل قيمة إسلامية ثابتة. و أتمنى أن يكون هذا منطلق للأخوة الزملاء للاستفادة من هذه الفعالية  و الاطلاع على كل جديد.

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