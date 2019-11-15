جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز مبادرات مسك الخيرية تنظم مسيرة الدراجات الهوائية

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تنطلق اليوم في جامعة الملك سعود مسيرة لركوب الدراجات الهوائية ومعرضًا توعويًا مصاحبًا بتنظيم من اللجنة الطبية لرعاية لسكري بالمدينة الطبية الجامعية بالتعاون مع مركز مبادرات مسك الخيرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

ويشارك في الفعالية الاتحاد السعودي للدراجات و فريق محاربو السكري الذي سيقدم عدداً من التجارب والنصائح لمواجهة المرض خلال المعرض المصاحب.

وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى وعي المجتمع بمرض السكري وتشجيع العادات الصحية الكفيلة بمواجهته، في حين يحتفل ملايين الأشخاص حول العالم في الـ14 من نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للسكري، وتُدشِّن الدول والمنظمات المعنية حملات التوعية بمرض السكري وسبل الوقاية منه وأساليب معالجته.

وتنطلق مسيرة ركوب الدراجات الهوائية من مقر جامعة الملك سعود في الرياض، على مسافة قدرها 15 كيلو مترا ، بمشاركة مايقارب 400 دراج، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة مساء.

وطبقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري فهناك أكثر من 425 مليون مصاباً بهذا المرض حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاماً، وتسبّبت هذه الإصابات بنفقات علاجية كلّفت دول العالم أكثر من 727 مليار دولار خلال عام 2017.

ومن المرجح أن يرتفع إجمالي عدد المصابين بمرض السكري عالميا إلى 629 مليون نسمة، وأن يصبح سابع أسباب الوفاة الرئيسية إن لم تتخذ الدول والأفراد ما يلزم من خطط وقائية وعلاجية لمواجهة مرض السكري.