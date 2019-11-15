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مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة

مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=798735
المناطق - واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة “احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة – أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة – العاصمة المقدسة, وأضم, والجموم, والعرضيات, وميسان”.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية, متمنياً السلامة للجميع.

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