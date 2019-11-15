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صحة الرياض” تستهدف زوار “رياض سفاري” بلقاح الانفلونزا الموسمية

صحة الرياض” تستهدف زوار “رياض سفاري” بلقاح الانفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=798743
المناطق-فلاج الشعيفاني

كثفت “صحة الرياض” جهودها الوقائية والتوعوية في فعاليات موسم الرياض في فعالية “رياض سفاري” ، من خلال استهداف الزوار والمرتادين بلقاح الانفلونزا الموسمية .
وفي نفس الاطار واصلت “صحة الرياض” من خلال فرقها الميدانية تقديم خدماتها لزوار ومرتادي سفاري الرياض من خلال النقاط الطبية المجهزة داخل المنتجع والمدعومة بالقوى العاملة من الأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، والتجهيزات اللازمة لإستقبال الزوار وتقديم الخدمات العلاجية كما تم تأمين عدد من الفرق الإسعافية وسيارات الإسعاف المتنقلة، وكذلك تفعيل مستشفى المزاحمية العام حيث يعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال الحالات الطارئة والروتينية، كما تشمل المشاركة تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمشاركين والزوار، من خلال تقديم التوعية للإقلاع عن التدخين، والتعريف بتطبيقات وزارة الصحة تطبيق “موعد” لحجز موعد في أقرب مركز صحي، وتطبيق “صحة” للإستشارات الطبية، بالإضافة إلى تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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