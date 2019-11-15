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نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الرياض

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الرياض
http://almnatiq.net/?p=798749
المناطق - واس

بدأ نادي الصقور السعودي اليوم وحتى 25 من نوفمبر الجاري تسجيل الراغبين بالمشاركة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية بمدينة الرياض وذلك في فندق كورت يارد ماريوت السفارات.
وكان النادي قد بدأ مرحلة التسجيل في المهرجان الأسبوع الماضي في الدمام و حفر الباطن وينبع وعرعر ، في حين ينطلق التسجيل في مدينة سكاكا غداً السبت بفندق رؤوم إن سكاكا ويستمر لمدة يومين.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور هو الأكبر على مستوى العالم وستقام نسخته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 16 ديسمبر المقبل، وسيتنافس فيه الصقارون من داخل المملكة وخارجها على كؤوس الملك عبدالعزيز للصقور المخصصة ل 6 أنواع من الصقور هي ( الحر ، الشاهين ، جير الشاهين، تبع الجير ، قرموشة الجير ، والجير بيور ) بفئتين عمريتين هي الفرخ ” أقل من سنة ” والقرناس ” أكبر من سنة “.

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