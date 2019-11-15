الاتفاق يتحضر للدوري بحصتين تدريبيتين

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http://almnatiq.net/?p=798756
المناطق - الدمام

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية اليوم الجمعة وسط أجواء جميلة تزينت بها مدينة الدمام.
وكان الفريق الاتفاقي قد افتتح يومه التدريبي بحصة صباحية اشتملت على محاضرة فنية واختتمت بتدريبات لياقية وتقوية في صالة الحديد الخارجية.
وحظي التدريب المسائي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي على حماس عال من اللاعبين ابتدأ بالإحماء والتمارين اللياقية، ثم قُسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تدربت كل مجموعة على حدى، واختتم المران بمناورة جادة على نصف الملعب.
وفي سياق متصل يلاقي الاتفاق نظيره في العدالة في مباراة ودية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، وتقرر أن تكون المباراة مغلقة عن وسائل الإعلام والجماهير.
وعلي صعيد آخر احتفل حارس الاتفاق عبدالله الصالح بعقد قرآنه مساء اليوم الجمعة، ومنح الجهاز الفني في الفريق الأول بنادي الاتفاق الحارس إجازة لمدة يومين ليعود للتدريبات يوم الأحد المقبل.

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