الجمارك السعودية‬⁩ توضح تفاصيل حادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.

‏الخفجي - سطام الفروان

إشارة إلى ما تم تداوله عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبي الجمارك العاملين بمنفذ الخفجي ، فقد أوضحت الجمارك السعودية حقيقة وتفاصيل ما حدث .

حيث قدم للمنفذ في مساء يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 هـ أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع ( خصوصي ) ، وأثناء تفتيش المركبة تمكن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب ، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك ، إلا أن المهرب أخرج من جيبه ” سكين ” وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف ، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه ، كما تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى ، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته.

وأحيلت القضية إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وتؤكد الجمارك السعودية إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء ” الهمجي ” الذي تعرض له الموظف ، وتتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه ، والتي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه ، كما تُشدد الجمارك السعودية في الوقت نفسه على أنها لن تتهاون إطلاقا مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أي من منسوبيها.

كما تؤكد الجمارك على سعيها المتواصل عبر كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وذلك تعزيرًا لإنفاذ الأنظمة والقوانين بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.