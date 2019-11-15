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أمطار غزيرة تشهدها محافظة خليص منذُ يوم الأربعاء

أمطار غزيرة تشهدها محافظة خليص منذُ يوم الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=798765
المناطق - عادل الزهراني

شهدت محافظة خليص أمطار غزيرة من يوم الأربعاء الموافق 1441/3/16 هـ سالت على إثرها الأودية شاركت فرقة الطوارئ بالبلدية مع الدفاع المدني والشرطة بالمحافظة لمتابعة الحالة المطرية وذلك من خلال فتح الطرق وشفط المياه وخصوصا بجوار المدارس والمساجد والأحياء وكانت أكثر الأحياء والمراكز الطلعة وأبو حليفاء والفلج والساطي والسهم والبرزة وام الجرم الفج والغيث والبلدية تتعاون مع جميع الجهات الحكومية بالمحافظة وتباشر فرقة الطوارئ على مدار الساعة والتنسيق بين مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد السفياني ورئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي وإشراف محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي علما بأن البلاغات تستقبل على 940 بلدي وايضا مركز البلاغات الموحد 911.

ومازالت الفرق تواصل عملها مع الجهات الحكومية المشتركة في المحافظة على إزالة الأضرار وفتح الطرق وشفط المياه .

هذا ولقد باشرت فرقة الطوارئ بالبلدية موقع داخل مستشفى خليص وقامت بشفط المياه من داخل مواقف المستشفى.

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