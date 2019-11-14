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مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات

مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات

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مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات

مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات
http://almnatiq.net/?p=798768
المناطق-الباحة

تفقد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، والتي تعد المدرسة الأولى من نوعها بالمنطقة التي تستهدف تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء، يرافقه المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة الدكتور سلطان جابر الغامدي.
وأطلع معالي مدير الجامعة على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المشروع، وسير العمل ونسبة الانجاز.
وأكد معالي مدير الجامعة؛ أن الزيارات للمشروع متواصلة للاطمئنان على سير العمل والإنجاز.
وشدد معاليه على تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها لتسليم الموقع في موعده المقرر بمشيئة الله.
وأفاد المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة الدكتور سلطان الغامدي أن مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات يتم إنشاؤها على أحدث المعايير وستطبق فيها أفضل المناهج التعليمية والوسائل الحديثة وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لكيفية قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، وذلك وفق منهج تدريب متقن ونظام تقويم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها بمشيئة الله.

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