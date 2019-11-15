احدث الأخبار

أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن
منطقة الباحة
 بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً
أبرز المواد
 ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أهمية تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات
منطقة الباحة
 أمطار غزيرة تشهدها محافظة خليص منذُ يوم الأربعاء
منطقة مكة المكرمة
 الجمارك السعودية‬⁩ توضح تفاصيل حادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.
أبرز المواد
 الاتفاق يتحضر للدوري بحصتين تدريبيتين
الرياضة
 وزير الشؤون الإسلامية : المملكة تعتز وتتشرف بحمل لواء الإسلام وتقديم كل الدعم والخدمة للمسلمين في العالم
أبرز المواد
 نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الرياض
الرياضة
 التحالف ضد داعش مصمم على هزيمة التنظيم نهائيا
أبرز المواد
أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر

أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر

منطقة الرياض
كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

منطقة الباحة
بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً

بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً

أبرز المواد
ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”

ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”

أبرز المواد

ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”

ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”
http://almnatiq.net/?p=798778
المناطق - الرياض

نجح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في قيادة «التانجو» إلى الثأر من البرازيل والفوز عليه بهدف من دون مقابل في المباراة الودية الدولية التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض الجمعة، وتوج بلقب بطولة «سوبر كلاسيكو»، بعد أن كان «السامبا» صاحب الانتصار واللقب في آخر مباراة ودية جمعتهما في جدة الموسم الماضي.
وأحرز ميسي هدف الارجنتين الوحيد من متابعته لركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، المباراة بدأت بضغط هجومي برازيلي أسفر عن ركلة جزاء لصالح السامبا أنبرى لها جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ووضعها على يمين الحارس الأرجنتني خارج المرمى.
بعد ركلة الجزاء البرازيلية تحصل نظيرهم الأرجنتيني على جزائية أخرى تصدى لها الحارس المتألق أليسون قبل أن يكملها ليونيل ميسي في الشباك معلناً تقدم منتخب بلاده، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف وحيد.
وأحرز ميسي الهدف رقم 69 في مسيرته الدولية برفقة بلاده في شباك البرازيل، كما أنهى صيامه عن زيارة شباك البرازيل والذي دام 7 أعوام منذ الهاتريك الشهير في شباك السامبا في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012.
وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأرجنتيني هجومه وسط استسلام تام من لاعبي البرازيل وسنحت لراقصي التانجو العديد من الفرص الخطرة تصدى الحارس أليسون لبعضها وأهدر الأرجنتيين بعضها برعونة تامة لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدف وحيد.
ويعد هذا الانتصار الأول للأرجنتين على البرزيل منذ يونيو 2017، بعد انتصارها ودياً بهدف وحيد في المباراة التي جمعهتما في مدينة ميلبورن للكريكت في أستراليا.

روابط ذات صلة

بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً

بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً
المملكة تؤكد أهمية تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

المملكة تؤكد أهمية تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
الجمارك السعودية‬⁩ توضح تفاصيل حادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.

الجمارك السعودية‬⁩ توضح تفاصيل حادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*