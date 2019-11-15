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بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً

بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً
http://almnatiq.net/?p=798791
المناطق - الرياض

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره الفيحاء بنتيجة 1-0، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الأهلي بجدة.

وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه مصطفى بصاص في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ويستعد الفيحاء لمواجهة الشباب، الجمعة المقبلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيصلي في اليوم التالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نفس الجولة من المسابقة.

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