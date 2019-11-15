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منطقة الرياض
كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

منطقة الباحة

كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن
http://almnatiq.net/?p=798797
المناطق-الباحة

حققت ابتدائية رغدان بتعليم الباحة المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة فرسان التميز الكشفي لفئة الأشبال للعام الدراسي الحالي وحصدت مدرسة رغدان درع ووسام وبيرق المنافسة، وذلك في المسابقة التي جرت في إدارة تعليم صبيا بمنطقة جازان، ومثّل ابتدائية رغدان الطلاب خالد بن أحمد عبدالله الغامدي وعبدالعزيز بن سعيد الغامدي وعبدالله بن عبداللطيف الغامدي، وعبّر قائد المدرسة الأستاذ أحمد بن عبدالله الفقعسي عن سروره بما حققه أشبال مدرسته تحت إشراف ومتابعة القائد الكشفي مشعل عطيه الغامدي ومساندة المفوض الكشفي ربيع بن سعيد الزهراني، واحتفلت المدرسة بهذا الفوز الكبير من بين جميع مدارس المملكة للمرحلة الابتدائية حيث كانت التصفية النهائية بين 47 مدرسة، تجدر الإشارة أن هذه المنافسة تأتي ضمن خطط وزارة التعليم لتحقيق متطلبات بناء شخصية الطالب وغرس الاعتزاز في نفسه والولاء الصادق للمليك والانتماء الحقيقي للوطن، وكان أبرز محور في المسابقة إعداد وبناء وتصميم المشاريع المجتمعية التي تُسهم في تحقيق الأهداف منسجمة مع رؤية 2030 وتتمثل في وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وجميع تلك تهدف إلى بناء شخصية الأبناء من أجل معادلة الاستقلال بالنفس والتكامل الايجابي مع الآخرين، وكانت مدرسة رغدان كرمت كل من ساهم في تحقيق هذا المنجز الكشفي وتكريم القائد الكشفي بالمدرسة الأستاذ مشعل عطيه الغامدي والمفوض الكشفي الأستاذ ربيع الزهراني والطلاب الذين حققوا الفوز.

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