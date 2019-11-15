احدث الأخبار

أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن
منطقة الباحة
 بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً
أبرز المواد
 ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أهمية تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 مدير جامعة الباحة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات
منطقة الباحة
 أمطار غزيرة تشهدها محافظة خليص منذُ يوم الأربعاء
منطقة مكة المكرمة
 الجمارك السعودية‬⁩ توضح تفاصيل حادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.
أبرز المواد
 الاتفاق يتحضر للدوري بحصتين تدريبيتين
الرياضة
 وزير الشؤون الإسلامية : المملكة تعتز وتتشرف بحمل لواء الإسلام وتقديم كل الدعم والخدمة للمسلمين في العالم
أبرز المواد
 نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الرياض
الرياضة
 التحالف ضد داعش مصمم على هزيمة التنظيم نهائيا
أبرز المواد
أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر

أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر

منطقة الرياض
كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

كشافة رغدان تحقق المركز الثالث على مستوى الوطن

منطقة الباحة
بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً

بصاص يرجح كفة الأهلي على الفيحاء ودياً

أبرز المواد
ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”

ميسي يقود الأرجنتين للثأر من البرازيل في “سوبر كلاسيكو”

أبرز المواد

أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر

أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=798804
المناطق - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في المعلمة والطالبتين اللاتي توفاهن الله تعالى، إثر حادث مروري بمحافظة وادي الدواسر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بأسرهم مساء اليوم.
ودعا سمو الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وأطمئن سموه على صحة المصابين في الحادث، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

روابط ذات صلة

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الرياض

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الرياض
صحة الرياض” تستهدف زوار “رياض سفاري” بلقاح الانفلونزا الموسمية

صحة الرياض” تستهدف زوار “رياض سفاري” بلقاح الانفلونزا الموسمية
جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز مبادرات مسك الخيرية تنظم مسيرة الدراجات الهوائية

جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز مبادرات مسك الخيرية تنظم مسيرة الدراجات الهوائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*