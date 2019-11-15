أمير الرياض يقدم العزاء في المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بوادي الدواسر

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في المعلمة والطالبتين اللاتي توفاهن الله تعالى، إثر حادث مروري بمحافظة وادي الدواسر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بأسرهم مساء اليوم.

ودعا سمو الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وأطمئن سموه على صحة المصابين في الحادث، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.