وزير العمل والتنمية يوافق على تأسيس جمعية التسويق الرياضي

المناطق - واس

وافق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية التسويق الرياضي، لتكون أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن.

وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة التسويق الرياضي في المجتمع، والمساهمة في تطوير التقنيات التي تدعم منظومته الاقتصادية، ومشاريعه الريادية والتسويقية في المنظومة الرياضية، وتأهيل الطاقات الشبابية للعمل في هذا المجال.

يذكر أن أنشطة الجمعية سوف ترتكز على التوعية والتثقيف وتشمل الحملات التوعوية، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب، والفعاليات، والدراسات والأبحاث، والبرامج، وسوف يكون مقر الجمعية في مدينة الرياض.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشاريع التنموية.