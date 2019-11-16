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مقتل باكستاني بنيران هندية عبر الحدود

مقتل باكستاني بنيران هندية عبر الحدود
http://almnatiq.net/?p=798822
المناطق - وكالات

لقي مواطن باكستاني مصرعه بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح مسؤول الشرطة المحلية في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير أنصار محمود أن القوات الهندية أطلقت النار بشكل مكثف على قرى باكستانية قريبة من الخط الفاصل مما أدى إلى مقتل شاب باكستاني كان يحرث أرضه الزراعية.
من جانبه، دان رئيس وزراء حكومة إقليم كشمير الحرة ـ الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ـ راجه فاروق حيدر الحادث، وقال ” إن القوات الهندية تقتل المدنيين الأبرياء بدون مبرر”.

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