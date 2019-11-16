“الكابتن ماجد” على شاشة موسم الرياض حتى الغد

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ينتظر زوار معرض الـ”أنمي” الذي افتتح أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبي وعشاقه العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والغنائية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى السبت.

وشهد حفل افتتاح المعرض إعلان عودة مسلسل الـ”أنمي” الشهير “الكابتن ماجد” للجمهور العربي عبر شاشة إحدى القنوات العربية، حيث وقعت اتفاقية بين مؤلف المسلسل ورسام شخصيته الرئيسية مع القناة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة.

ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل، على أن يتغير اسمه إلى “كابتن توسوباسا” المعروف عربيا بـ”الكابتن ماجد”.

ويعد معرض الـ”أنمي” السعودي أكبر حدث للـ”أنمي” في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الـ”أنمي” الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية “أنمي” من أكبر الاستديوهات اليابانية، إضافة إلى عدد من الشركات المختصة لبيع منتجات الـ”أنمي”، كما سيستمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الـ”أنمي”.

وسيكون محبي الـ”أنمي” على موعد مع عدد من الحفلات الغنائية التي يقيمها أبرز مغني أفلام الـ”أنمي” الشهيرة، مثل الفرقة اليابانية “لينكد هورايزون” التي غنت شارة البداية لأنمي “هجوم العمالقة”، كما سيشهد اليوم الختامي الحفل الغنائي الأول الذي يجمع أساطير الغناء الياباني والعربي، وهم سامي كلارك، وإيساو ساساكي، وشيرو ميزوكي.

وتحظى الـ”أنمي” اليابانية بجماهيرية كبيرة في السعودية، إذ ارتبطت بطفولة الكثير منهم منذ السبعينيات الميلادية وحتى اليوم، عبر العديد من أفلام الـ”أنمي” المدبلجة التي كانت تعرض على القنوات التلفزيونية.