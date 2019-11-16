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انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.. ومقتل متظاهرين

انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.. ومقتل متظاهرين
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المناطق - وكالات

ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء الجمعة، أن 4 متظاهرين قتلوا وجرح آخرين من جراء انفجار قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأفادت وكالات بأن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت إحدى السيارات في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة بالعاصمة.

وسبقت انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين كما أسفرت عن وقوع إصابات.

من جانبها، كثفت قوات الأمن العراقية من إجراءاتها الأمنية وسط بغداد، حيث يأتي الانفجار بعد مقتل 3 متظاهرين وجرح 40 آخرين، وذلك خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في ساحة الخلاني وسط بغداد، الجمعة.

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