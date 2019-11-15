“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة

المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظة ينبع و محافظة بدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشر من فجر يوم الأحد .