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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة

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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=798862
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظة ينبع و محافظة بدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشر من فجر يوم الأحد .

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