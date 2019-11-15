تشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق بقضية تعنيف رضيع بحضانة

العيدابي - فضة عطيف :

إشارة إلى الصور المتداولة لتعرض رضيع في إحدى الحضانات الخاصة بالعيدابي للتعنيف دون معرفة المتسبب، فقد أوضحت إدارة تعليم صبيا على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم الحازمي بأنه :

امتداداً للأهمية الكبرى التي توليها الدولة أيدها الله لحفظ حقوق الأطفال ، وحيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوقهم، فقد كُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها”.

وبناء على ماتم تداوله عبر قنوات الإعلام فقد وجه مدير تعليم صبيا بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق والوقوف على تفاصيل أكثر في القضية والرفع بالنتائج عاجلا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال مايتم التوصل له.

وأضاف الحازمي أن إدارة تعليم صبيا تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات الأمنيةوالجهات ذات الاختصاص، وستصدر ـ بمشيئة الله ـ بيانا إلحاقيا يتضمن الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها وفقا لنتائج التحقيق.