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شبكة اجتماعية بدون إعلانات.. حلم تحقق ولكن!

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شبكة اجتماعية بدون إعلانات.. حلم تحقق ولكن!

شبكة اجتماعية بدون إعلانات.. حلم تحقق ولكن!
http://almnatiq.net/?p=798879
المناطق - الرياض

هل شعرت يوما بالانزعاج من الإعلانات الكثيرة على أشهر شبكات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر؟ حسنا، هناك من جاء ليخلصك من هذا الأمر.

فقد انطلقت قبل أيام في هدوء شبكة اجتماعية جديدة تسمى “دبليو تي: سوشيال”، وتستند إلى نموذج تجاري مختلف عن الشبكات الاجتماعية الكبرى، من خلال الاعتماد على التبرعات.

ويقف وراء المشروع، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، جيمي ويلز، المشارك في تأسيس موسوعة ويكيبديا الشهيرة، وعلى الرغم من اعتماده على نفس طريقة التمويل، فإن ويلز أوضح استقلالية كل مشروع عن الآخر.

الاشتراك في الشبكة الجديدة مجاني تماما، ولكن عملية التسجيل تخضع لقوائم انتظار طويلة، مع توفير خيار يتيح للمستخدمين إمكانية تجنب الانتظار نظير مقابل شهري يبلغ 13 دولارا شهريا، أو 100 دولار سنويا.

ووفقا لموقع “زد دي نت”، لم يدفع حتى الآن لتجنب الانتظار سوى 200 شخص فقط ليتمكنوا من الانضمام للشبكة، التي تضم حاليا أكثر من 78 ألف مشترك، بحسب الموقع.

وفي حواره مع صحيفة “فايننشال تايمز” أوضح ويلز أنه لا يتوقع تحقيق “دبليو تي: سوشال” أرباحا كبيرة، لكنه يأمل أن يساعد نموذج التمويل في استمراريتها مستقبلا.

وأضاف أيضا أنه يأمل أن تتمكن الشبكة قريبا من جذب 50 إلى 500 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم.

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