تظاهرات إيران تتصاعد.. محتجون يهاجمون مستودعا للوقود

المناطق - الرياض

تجددت التظاهرات الاحتجاجية السبت في العديد من المدن الإيرانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقالت الوكالة إن التظاهرات “كبيرة” في مدينة سيرجان (وسط البلاد) حيث “هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه”.

وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.

ووفقا لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، فقد احتج مئات الأشخاص على ارتفاع الأسعار في مناطق مثل مدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفي إقليم كرمان بجنوب شرق البلاد وفي محفظة الأحواز العربية المحتلة الغنية بالنفط.

وقالت مصادر إيرانية أن محتجين في الأحواز عاصمة حثوا السائقين على تعطيل حركة المرور وهتفوا قائلين “أيها حوازيون الشرفاء. أطفئوا محركاتكم”.