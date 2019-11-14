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الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
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المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظاتي شرورة، وخباش.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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